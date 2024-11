Dieses Raser-Auto kann ab 400 € ersteigert werden

Im August jagte ein 17-Jähriger mit fast 200 km/h über die Westautobahn, bei Ansfelden in Oberösterreich wurde der Bursche gestoppt. Sein VW Passat, Baujahr 2022, ist das erste Fahrzeug, das in Oberösterreich nach dem neuen Gesetz unter den Hammer kommt. Die Online-Auktion startet in wenigen Tagen.