Wien-Attentäter war das Vorbild für IS-Anhänger

Kujtim F. als großes Vorbild des Angeklagten

Denn die Radikalisierung des jugendlichen Wieners sitzt tief, wie nicht nur eine Sachverständige bestätigt, sondern auch erschreckende Chat-Nachrichten kurz vor dem geplanten Terror-Attentat zeigen. Stolz posierend, mit Messer und dem gestrecktem Zeigefinger, einer beliebten Geste beim IS, präsentiert er sich Minuten vor seinem Eintreffen am Bahnhof in einer Chat-Gruppe - ein Bild, das an den Wien-Attentäter Kujtim F. erinnert. Den der Angeklagte bei der Polizei als sein großes Vorbild nannte.