Pförtnerampel geht mit Verspätung in Betrieb

Der Kreisverkehr im Piesendorfer Ortsteil Fürth gilt als Nadelöhr. Vor allem im Berufsverkehr, wenn Pendler aus dem Oberpinzgau Richtung Zell am See strömen, und bei Urlauberschichtwechseln staut es sich an der Mittersiller Straße (B168) regelmäßig. Für Berufspendler ist die Situation zum Teil unzumutbar. Und vor allem im Winter kommen Verspätungen der Busse dazu.