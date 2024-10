Prüfungsangst geht am Landestheater um

Eine Prüfung der etwas anderen Art ablegen, muss in „Der Freischütz“ auch die lyrische Sopranistin Athanasia Zöhrer. Sie gibt als Agathe am Samstag ihr Rollendebüt: „Ich finde es in der Vorbereitung neuer Rollen total spannend herauszufinden, was andere Zeitgenossen schon mit diesem Stoff gemacht haben. Im nächsten Schritt bin ich dann immer auf der Suche nach meiner ganz eigenen Interpretation“, sagt Zöhrer.