Mehr als 400 mögliche Opfer Al Fayeds melden sich

Al Fayed habe seine Taten überall begangen – in London und seinem Anwesen in der Grafschaft Surrey, aber auch in seinem Privatflugzeug, auf seiner Jacht und im Pariser Luxushotel Ritz, das ihm gehörte. „Jede junge Frau in seinem Umkreis wurde zum Ziel“, sagte Drummond. Die aktuelle Harrods-Führung hatte sich bestürzt gezeigt.