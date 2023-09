Mohamed Al-Fayed mit 94 Jahren gestorben

Sein Sohn Dodi saß in jenem Fahrzeug, in dem auch Prinzessin Diana den Tod fand. Mohamed Al-Fayed hatte über die Jahre immer wieder öffentlich angezweifelt, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte. Am Freitag starb der Harrods-Besitzer und milliardenschwere Unternehmer mit 94 Jahren in London.