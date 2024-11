Warum Frauen in Österreich oft nicht sicher sind

Es braucht Männer für ein Umdenken

Das in Österreich vorherrschende Männerbild zeigt sich nicht nur anhand der vielen Femizide, auch sexistische und frauen- bzw. menschenverachtende Sprüche sind ein Anzeichen der dominanz- und konkurrenzgeprägten Männlichkeit. Insbesondere in Situationen, in denen Männer unter sich sind, kommt dieses Männerbild zum Vorschein. Widler und Lehner stellen im Gespräch klar, dass hier vor allem die Männer gefordert sind, auf derartiges Gerede entsprechend zu reagieren und das Fehlverhalten aufzuzeigen. Es braucht also nicht nur eine Veränderung der gewaltbereiten Männer an sich, sondern auch Männer mit liberalen und moderneren Werten sind gefordert, damit sich das Männerbild in Österreich langfristig ändern kann.