Rote „Doppelagentin“ im Visier der Grazer ÖVP

ÖVP will Ressorts im Land umkrempeln

Eher ungewöhnlich war auch die Wahl des Ortes, an dem die steirische Volkspartei Mittwochvormittag ihr Programm für die Landtagswahl präsentierte. Dafür hatte man sich nämlich just die eigentlich rote Volkshochschule in Graz ausgesucht. An der Seite „seiner“ Landesräte Werner Amon, Barbara Eibinger-Miedl, Simone Schmiedtbauer und Karlheinz Kornhäusl ließ Landeshauptmann Christopher Drexler neben bekannten Punkten wie Sicherheit, Leistung oder Infrastruktur vor allem mit einer Ankündigung aufhorchen: Die ÖVP will künftig das Arbeits- und Wirtschaftsressort zusammenführen. „Weil Arbeit und Wirtschaft immer Hand in Hand gehen.“