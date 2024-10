Preisstreit: Was jetzt mit der NÖM-Milch passiert

Geschäftsführer der Milchgenossenschaft Niederösterreich Leopold Gruber-Doberer erklärt im krone.tv-Interview, was mit der Milch, die jetzt nicht bei Spar landet, passiert. NÖM muss die Milch freilich nicht wegschütten, sondern verkauft jetzt mehr Fertigprodukte an andere Handelsketten bzw. ins Ausland. „Aufgrund dessen, dass die NÖM sehr erfolgreich ist in 23 europäischen Ländern, haben wir alternative Verwertungsmöglichkeiten. NÖM hat in Italien 100 Produkte im Regal, 2000 Kilometer von Baden entfernt. Dort ist ein Geld zu verdienen und in Niederösterreich sollte man Geld hintragen. Das funktioniert so nicht.“