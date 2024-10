Milchbauern der NÖM rufen Lieferstopp bei Spar aus

Die Maßnahme sei „unumgänglich“, wird der MGN-Geschäftsführer, Leopold Gruber-Doberer, in einer am Sonntag veröffentlichten Aussendung zitiert. Bereits am vergangenen Montag habe man begonnen, keine Waren mehr an die Handelskette Spar zu liefern, so Gruber-Doberer. Spar bestätigte auf Anfrage, dass vorerst keine Einigung erzielt worden sei.