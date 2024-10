Mehr als 9 Schätze! Was Denkmäler verraten können

Österreich ist reich an Denkmälern. 39.200 sind es an der Zahl. Das höchstgelegene steht an der Grenze von Tirol und Kärnten. Doch Denkmalschutz hat auch Gegner. Wozu also das Ganze? Sieben Fragen an die neue Tiroler Landeskonservatorin. Und ein Blick auf Österreichs höchstgelegenes Denkmal.