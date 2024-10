Wie Industriebetrieb jetzt Schwierigkeiten trotzt

Rückgang in Europa, mehr Lieferungen in die USA und nach Asien

Was bislang gut gelungen ist? „Dank eines Produktionsstandortes, der in der Lage ist, die ganze Welt zu beliefern, konnten wir unsere Marktpräsenz weiter stärken“, sagt der AMAG-Chef. Wie sich die Schwierigkeiten in der Autoindustrie bemerkbar machen? „Die Herausforderungen treffen uns durchaus, aber da wir sowohl die Elektrofahrzeugindustrie als auch die Hersteller klassischer Verbrennungsmotoren beliefern, sind wir in dieser Hinsicht gut aufgestellt.“ Der allgemeine Rückgang in Europa wurde hier durch Lieferungen in die USA und Asien abgefedert.