Küchenkäufer verlieren Großteil ihrer Anzahlungen

Versteigerung von Inventar im Innviertel

Beim Insolvenzverfahren der Aichriedler Küchen GmbH steht nun bald die Räumung der ehemaligen Geschäfte an. Am Donnerstag, 31. Oktober, wird das Inventar der Standorte in Waldzell und Mattighofen auf der Onlineplattform aurena.at versteigert. Insgesamt kommen 178 Positionen unter den Hammer – von der Küche über Staubsaugerroboter bis hin zur Küchenmaschine. Das Insolvenzverfahren war am 11. Juni eröffnet worden, am 5. Juli wurde die beantragte Schließung vom Landesgericht Ried genehmigt.