Jetzt fix: Gewinn bricht bei VW um 64 Prozent ein

Der Autokonzern VW steckt tief in der Krise. Ein schwaches Branchenumfeld mit weniger Fahrzeugverkäufen sowie der angestoßene Kapazitäts- und Stellenabbau im Konzern sorgten für eine Milliardenbelastung. Am Mittwoch treffen um 11 Uhr die Arbeitnehmer und das Management erstmals offiziell zusammen, seit am Montag die Sparvorschläge öffentlich gemacht wurden.