„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Das bezaubernde Katzenmädchen Rosalie wurde im April 2024 geboren. Sie hat leider nur ein Auge, was sie im Alltag aber nicht wirklich beeinträchtigt. In Wohnungshaltung ist sie jedoch am besten aufgehoben. Rosalie ist enorm neugierig und verschmust. Die junge Samtpfote genießt Streicheleinheiten und mag ihre Artgenossen sehr. Tel.: 0664/5415079.