Todesschütze ließ seine beiden Jagdhunde zurück

„Die Polizei ist erst nach Stunden gekommen, da haben wir alle schon auf den Handys Nachrichten gehabt, dass was passiert ist“, wundert sich eine Nachbarin im Mehrparteienhaus an der Schulstraße in Altenfelden, warum die Exekutive nicht gleich an die Tür im zweiten Stock geklopft hatte. Aber Angst hatte und hat sie nicht, kennt Roland Drexler schon länger und wurde vor etwa zwei Monaten zufällig wieder seine Nachbarin. Da stand er plötzlich im Stiegenhaus.