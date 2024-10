Erhitzte F1-Gemüter: „Fahr wie der Weltmeister!“

Für zwei Aktionen in Duellen mit Lando Norris war der Niederländer in Mexiko mit jeweils zehn Sekunden und auch noch einmal zwei Strafpunkten sanktioniert worden. „Max ist so ein großartiger Rennfahrer, ich glaube einfach nicht, dass man so fahren muss“, übt Brown gegenüber „Viaplay“ Kritik am dreifachen Formel-1-Champion.