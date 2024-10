Brunners Mission | Standort und Standpunkt

Brunners Mission. Was wäre wenn...? Das fragte man sich auch in Hinblick auf die ÖVP schon lange vor der Nationalratswahl. Würde Karl Nehammer deutlich verlieren (was er dann ja auch tat) – wer könnte ihm dann folgen? Auf Karoline Edtstadler tippten manche, mehr Beobachter und vor allem auch Leute aus der Volkspartei nannten dann vor allem Finanzminister Magnus Brunner. Ein ungewöhnlich verbindlicher, um nicht zu sagen „geschmeidiger“ Vorarlberger, der – und das gilt in der Politik als Ritterschlag – gegen Armin Wolf im ZiB-2-Interview, wie er mehrfach bewiesen hat, nicht nur bestehen, sondern gewinnen kann. Man könnte nicht gerade behaupten, dass es in der ÖVP an solchen Persönlichkeiten wirklich wimmelt. Und so wurde Brunner innerhalb und außerhalb der Partei zunehmend als Herausforderer von Karl Nehammer gesehen. Und was machte dieser mit dem guten Mann? Er versetzte ihn! Offiziell beförderte Karl Nehammer Magnus Brunner vom Minister in Wien zum EU-Kommissar in Brüssel. Als Konkurrent um die Parteispitze und um das Amt des Kanzlers oder Vizekanzlers scheidet der umgängliche Alemanne damit aus. Jetzt muss sich Brunner in Brüssel bewähren. In dem ihm dort anvertrauten Ressort gilt das als so etwas wie eine „Mission impossible“, es wird zur unlösbaren Aufgabe.