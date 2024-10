Presley kommt nach Wien, aber nicht zum Opernball

Dazu kam es allerdings nie, weshalb Priscilla den Ausflug diesmal in vollen Zügen genießen will. Dazwischen wird sie in der Kultspielstätte des Wiener Metropol am 28. und 29. März Abende geben, in denen sie Fans und Interessierte in ihre Welt eintauchen lassen wird. Erwartet werden also nicht nur Anekdoten von seinerzeit, sondern auch über ihr Schaffen nach Elvis, gemeinsam mit Tochter Lisa Marie (†2023) und wie sie ihr ganzes Leben lang weiterhin das Erbe der Rock-’N’-Roll-Ikone verteidigen will.