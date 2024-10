Opfer vor Brandstiftung geschlagen und gequält

Bewohner in letzter Sekunde gerettet

So hatte er unter anderem eine Kerze in einen Laubhaufen gestellt – ebenso in einen Entlüftungsschacht. Letztere hatte er bereits entzündet, die mutigen Passanten löschten sie jedoch sofort. „Die Rauchentwicklung war nicht ungefährlich“, berichtet Martin Zechner, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Deutschfeistritz. Rauch war über die Regenrinnen aufgestiegen und hätte auch durch die Fenster zu den Bewohnern gelangen können. Erst durch lautes Klopfen wurden diese auf den Ernst der Lage aufmerksam gemacht.