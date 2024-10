29-Jähriger legte Feuer im Haus seiner Freundin

Am frühen Samstagmorgen spielte sich in Deutschfeistritz Unfassbares ab: Ein 29-Jähriger aus dem Jemen soll das Haus, in dem sich seine schwangere Lebensgefährtin, deren minderjährige Tochter sowie ein wenige Monate altes Baby befunden haben, in Brand gesetzt haben. Doch es war nicht die erste Attacke gegen seine Familie ...