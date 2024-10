Brutale Home Invasion: 39-Jähriger verurteilt

Mit einem Schuldspruch für einen 39-Jährigen hat am Montag in Korneuburg ein Prozess um eine Home Invasion 2017 im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich geendet. Der Angeklagte soll mit einem Komplizen ein Paar in ihrer Wohnung geschlagen und gefesselt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.