Brutale Räuber drohten sogar, ihr Opfer anzuzünden

Zumindest teilweise geklärt ist ein schweres Verbrechen aus dem Jahr 2017. Damals drangen am 22. November in der Nacht zwei Maskierte über ein Kellerfenster in das Haus eines Ehepaares in Stripfing ein. Der auf der Couch im Wohnzimmer schlafende Landwirt wurde von den mit Messern bewaffneten Männern mit Faustschlägen niedergestreckt und gefesselt. Der damals 70-Jährige erlitt Knochenbrüche im Gesicht. Seine Gattin (45) wurde vom Lärm geweckt – auch sie überwältigten die Eindringlinge.