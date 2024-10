Diese Filme zeigen den Kampf für Gerechtigkeit

Eines Morgens im Jahr 1975 hatten die Frauen in Island genug: Weil ihre Beiträge am Funktionieren der Gesellschaft – ob in der Familie, im Job oder in der Politik – nicht wertgeschätzt wurde, legten sie kurzerhand die Arbeit nieder. 90 Prozent der Isländerinnen traten in den Streik und trafen sich für eine große Solidaritätskundgebung. Der Tag gilt heute als Geburtsstunde für ein Island, in dem der „gender gap“ im Vergleich zu anderen Ländern besonders klein ist.