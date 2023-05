Grüne verschenken Vibratoren an Wiener Studenten

Zeichen für Enttabuisierung der Sexualität von Frauen

Doch wie kommt man auf so eine Idee? „Wir verteilen Vibratoren, um auf die sogenannte Orgasm-Gap zwischen den Geschlechtern aufmerksam zu machen und ein sichtbares Zeichen für eine Aufklärung und Enttabuisierung der Sexualität von Frauen zu setzen“, sagt Sarah Rossmann Spitzenkandidatin der GRAS für die ÖH-Wahl (Grüne & Alternative Student_innen). Orgasmen sollen in Hetero-Beziehungen also nicht nur Männern vorbehalten sein.