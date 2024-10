„Der Spaß am Schauspiel ist grenzenlos“

Bereits viel Bühnenerfahrung

In Kroatisch Minihof wuchs die waschechte Burgenländerin vielsprachig auf. Später kam mit dem Deutsch-Spanisch-Studium noch „Español“ dazu, verfeinert bei einem einjährigen Aufenthalt nahe der lebhaften Stadt Valencia. „Meine erste Hauptrolle hatte ich mit 14 als Salome Pockerl in Nestroys ,Talisman’“, erinnert sich Hannah Darabos. Danach sammelte sie Bühnenerfahrung unter anderem als Sugar Kane in „Sugar – manche mögen's heiß“, als Jeanie in „Hair“ und als Eliza Doolitle in „My Fair Lady“. Für die professionelle Ausbildung im Fach „Musical“ verschlug es die ambitionierte Burgenländerin 2019 nach Hamburg. In der deutschen Hafenstadt ließ sie sich in Gesang, Schauspiel und Tanz unterrichten. Mit Bravour schloss die universelle Mimin die Lehre 2022 ab. „In dieser Zeit stand ich ebenso auf der Bühne. ,Die große Weihnachtsshow Live’ im First Stage Theater Hamburg war einer der beeindruckenden Auftritte“, erzählt Hannah Darabos.