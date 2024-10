Rapid-Schreck mähte betrunken Biker nieder

Doppelpack gegen Rapid in der Europa League

Morelos ist derzeit vom brasilianischen Klub FC Santos an Atletico Nacional in Kolumbien verliehen, erzielte bislang sieben Treffer in 15 Partien. Von 2016 bis 2023 spielte der 28-Jährige in Europa, bestritt für HJK Helsinik und die Glasgow Rangers über 200 Partien. 2018 in der Europa-League-Gruppenphase erzielte der Kolumbianer übrigens beim 3:1-Heimsieg gegen Rapid zwei Treffer.