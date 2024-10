Koks-Bande von Polizei gesprengt: Boss in U-Haft

Drei Verdächtige flüchtig

Den Tatverdächtigen wird der Handel von mindestens 325 Gramm Kokain (in etwa drei Monaten) vorgeworfen. „Die Verdächtigen zeigen sich vollumfänglich geständig“, betont die Exekutive. Der Hauptbeschuldigte, ein 33-jähriger Marokkaner, befindet sich zurzeit in U-Haft. Ein weiterer 33-jähriger Marokkaner sowie der 46-jährige Österreicher wurden auf freiem Fuß angezeigt. „Die weiteren drei Verdächtigen sind derzeit flüchtig“, so die Ermittler. Weitere Ermittlungen sind im Gang.