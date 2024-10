US-Experten zittern vor gewaltbereiten Milizen

Die Oath Keepers (Hüter des Eides) rekrutieren frühere oder aktuelle Polizisten und Soldaten und setzen sich gegen eine angebliche Tyrannei durch die US-Regierung zur Wehr. Die 2009 gegründete Gruppe ist die größte in der Miliz-Bewegung, die mitunter genannte Zahl von 35.000 Mitgliedern gilt aber als übertrieben. In den Reihen der Miliz gibt es viele Trump-Sympathisanten. Ihr Gründer Stewart Rhodes wurde wegen seiner Verstrickung in die Kapitolerstürmung zu 18 Jahren Haft verurteilt.