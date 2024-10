Kranke Kinder brauchen dringend Stammzellspender

„Mitmachen und Leben retten“, lautet die Parole am 31. Oktober zwischen 9 und 12 Uhr in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing. Der Verein „Geben für Leben“ ruft gemeinsam mit der AK Burgenland und dem Jägerbataillon 19 zur lebensrettenden Typisierungsaktion auf, bei der sich potenzielle Stammzellspender registrieren lassen können.