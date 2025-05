Windrad brennt lichterloh -Feuerwehr ohne Chance

Brandmeister: „Keine Möglichkeit“

Nils Schwarz, Stadtbrandmeister der Stadt Bremervörde, erklärte in der „Bild“-Zeitung, dass seine Kameraden „keine Möglichkeit“ hatten, die Flammen in der luftigen Höhe zu löschen. Die Feuerwehrleute konzentrierten sich deshalb darauf, die herabfallenden Trümmerteile zügig zu löschen und so die Brandausdehnung auf das trockene Ackerland zu verhindern. Es sei das erste derartige Schadensereignis in der Region gewesen.