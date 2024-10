Pkw überschlug sich und krachte im Wald gegen Baum

Fürchterlicher Zwischenfall am Mittwochnachmittag in Nauders (Bezirk Landeck)! Ein 82-jähriger Lenker kam mit seinem Pkw von der Straße ab und stürzte in einen Wald ab. Dabei überschlug sich das Auto und prallte gegen einen Baum. Er und seine Frau (71) wurden verletzt.