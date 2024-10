„Ich habe nie meine Machtposition ausgenutzt“

„Mir wird Altersstarrsinn vorgeworfen“, konstatierte Gottschalk vor seiner Buchpräsentation gegenüber Medien. Schließlich waren die Debatten in Deutschland groß rund um die bereits dritte Autobiografie des TV-Urgesteins („Wetten, dass.. ?“). Dass diese Form der Aufmerksamkeit aber durchaus dem Verkauf des Buches helfe, wollte Gottschalk am Mittwochabend gar nicht in Abrede stellen: „Man hat in meinem Alter ansonsten wenige Möglichkeiten, in die Schlagzeilen zu kommen: Entweder, Du verstirbst, wozu ich keine Lust hatte. Oder Du verprügelst Deine Partnerin, wozu ich ebenfalls keine Lust hatte.“