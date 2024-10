„Müssen zusehen, wie unser Traum zerstört wird“

Seitdem waren sie nicht mehr in ihrem Zweitwohnsitz – und werden es auch länger nicht sein können. Denn der Grundwasserpegel sinkt nur ganz langsam. „Uns wurde gesagt, es könne bis Mai dauern. Spätestens wenn es friert, ist alles kaputt“, so Niemeck. Wie es weitergehen soll, steht für das Ehepaar, das in Wien in einer Wohnung lebt, in den Sternen. „Das hier ist unser Lebenswerk“, erzählen sie beim Lokalaugenschein der „Krone“.