Wie eine Schnecke die Damm-Sanierung verzögert hat

„Naturschutz hört genau da auf, wo der Schutz für die Bevölkerung beginnt“, betont Landesvize Stephan Pernkopf. Und lässt für die Sanierung des am Montag gebrochenen Damms an der Perschling im Tullnerfeld keinen Spielraum mehr. Per behördlichem Bescheid wird der Schutzwall nach einer provisorischen Abdichtung durch Blackhawks mit Bigbags nun auf Vordermann gebracht.