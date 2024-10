Viele Tränen beim Dreh zu „In Liebe, Eure Hilde“

Denn Coppi wurde verhaftet, von ihrem Mann getrennt und bekam in Gestapohaft das gemeinsame Kind, bevor sie wenige Monate später hingerichtet wurde. Diese Hinrichtungssequenzen zehrten am ganzen Filmteam, berichtet der Regisseur im „Krone“-Interview: „Das war schwer auszuhalten. Sich vorzustellen, dass 13 junge Frauen an einem warmen Sommerabend 1943 Schlange stehen für ihre eigene Hinrichtung. Das sprengt meine Vorstellungskraft. Da bin ich auch an einen Punkt gekommen, wo ich den jungen Schauspielerinnen nur schwer helfen konnte. Ich habe jeder von ihnen freigestellt, ihren eigenen Emotionen zu folgen und das zu tun, was sie für richtig halten. Und da war das ganze Spektrum an Emotionalität da. Viele haben wirklich sehr viel geweint.“