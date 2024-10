„Braucht er den Skisport oder der Skisport ihn?“

Eine Antwort darauf versucht der 37-Jährige selbst zu finden und erinnert sich dabei an weitere große Comebacks: „Muhammad Ali, Michael Jordan oder Tom Brady kamen nach ihrem vermeintlichen Karriereende zurück“. Und auch der spanischen Golfer Jose Maria Olazabal. „Er sagte einst, ich werde älter, mein Golf ist nicht mehr so gut, wie es mal war. Natürlich habe ich keine Chance mehr, aber es ist wunderbar, immer noch Turniere zu spielen. Ich spüre hier so eine Art inneren Frieden“, so Dopfer, der darin auch den möglichen Antrieb für Hirschers Rückkehr sieht.