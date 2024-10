Doch nicht fix! Marcel Hirscher überlegt noch

Am Montag hielt er sich noch bedeckt

In einem Interview mit ServusTV, das am Montagabend ausgestrahlt wurde, hatte sich der 35-Jährige noch bedeckt gehalten. „Ob ich jetzt in Sölden fahre oder nicht, wenn ich ready bin, bin ich ready – und wenn nicht, dann eben nicht“, so Hirscher beinahe tiefenentspannt. „Diese Freiheit zu haben, das ist einfach echt was Cooles!“