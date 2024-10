Erste Youth-League-Niederlage von Sturm Graz!

Der Nachwuchs von Sturm verlor in der Youth League in St. Veit/Glan gegen Sporting Lissabon mit 1:3 (1:2) und kassierte in der Ligaphase damit die erste Niederlage. Die jungen Rapidler holten im Zweitrunden-Hinspiel des Meisterwegs beim SC Braga ein 0:0 und wahrten die Chance auf den Aufstieg in die dritte Runde.