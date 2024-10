Marcel Hirscher: „Muss niemandem etwas beweisen!“

„Diese Freiheit zu haben, das ist einfach echt was Cooles!“

„Ob ich jetzt in Sölden fahre oder nicht, wenn ich ready bin, bin ich ready – und wenn nicht, dann eben nicht“, so Hirscher beinahe tiefenentspannt. „Diese Freiheit zu haben, das ist einfach echt was Cooles!“ Es sei nun einfach anders als früher, er habe jetzt die Entscheidungsfreiheit. Auch wenn ihm „bewusst ist, dass es kein einfacher Weg sein wird ...“