Nach Weingarten-Mord laufen Durchsuchungen weiter

Durchsuchungen in Haus und Kellerstollen

In dem Haus und vor allem im Kellerstollen sind weiterhin Durchsuchungen im Gang gewesen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag in der Früh. Der Chefinspektor sprach in diesem Zusammenhang auch von der „Sicherstellung von Stoffen“. Um welche Stoffe es sich dabei genau handelt, wurde nicht bekannt gegeben. Am Montag hatte man jedoch bereits Chemikalien in den Wohnräumlichkeiten des 59-Jährigen entdeckt. Ob Oleg M. auch noch weitere Sprengkörper versteckt hatte, bleibt somit noch offen.