Frau erstochen: „Oleg hatte immer Waffe bei sich“

Stundenlang in Keller verschanzt

Seit Freitagnachmittag standen Cobra, Bedienstete der Landespolizeidirektion und Sprengstoffexperten sowie Rotkreuz-Mitarbeiter im Einsatz. Nachdem die 65-Jährige erstochen worden war, verschanzte sich Oleg M. über Stunden hinweg in einem Objekt samt stollenartigem Keller in der Zistersdorfer Katastralgemeinde Gösting. Bei einem ersten Einschreiten hatte der Mann in den Morgenstunden offenbar einen Sprengsatz gezündet, ein Beamter wurde schwer verletzt.