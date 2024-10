Europa macht elektrisch mobil – mit Atomautos

Europa macht elektrisch mobil. Koste es, was es wolle. Mit milliardenschweren EU-Subventionen werden die rauchenden Benzin- und Dieselfahrzeuge von den Straßen gedrängt, um Platz zu schaffen für ach so saubere Elektroautos. Tatsächlich wird damit bloß der Verbrenner-Geruch von Europas Straßen verbannt. Hinter den Kulissen jedoch stinkt es gewaltig, denn die grüne Rechnung geht nicht auf. Das zeigen die Modelle, die der EU-Planung zugrunde liegen. Bis Jahresende sollen in der EU bis zu 6,5 Millionen E-Autos fahren. Ende 2025 könnten es bereits 9 bis 10 Millionen sein, die etwa 2,5 Prozent des in Europa produzierten Stromes benötigen.