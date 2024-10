Amokfahrt: Psychisch Kranker muss nicht in Anstalt

Seit Jahren leidet der 44-jährige Montafoner an einer psychischen Störung. Mehrmals wurde er aufgrund dessen vom LKH Rankweil stationär aufgenommen. Doch kaum wieder entlassen, setzte der manisch-depressive Mann eigenmächtig die für ihn lebensnotwendigen Medikamente ab. Und so stellten sich bei dem Unbescholtenen nach kurzer Zeit wieder Psychosen ein. So auch Ende Mai. „Er gab sich als Besucher aus und wollte ins Haus, obwohl er einen Betreuer attackiert und Hausverbot hatte“, so Staatsanwalt Johannes Hartmann in seinem Eröffnungsplädoyer.