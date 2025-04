„Das Leben ist nun einmal kein Wunschkonzert“

„Ich brauche viele solche Matches“, sagte Julia Grabher, nachdem sie am Sonntag in Santa Margherita di Pula im Finale des ITF W35-Turnier gegen Jessica Pieri (It) fünf Satzbälle abgewehrt hatte und danach in beeindruckender Manier ihren 15. Karriere-Titel holen konnte. In der gestern aktualisierten Weltrangliste rutschte die 28-Jährige dennoch um vier Positionen auf Rang 340 ab. Das liegt aber daran, dass die 35 WTA-Punkte erst in der nächsten Woche ins Ranking einfließen und die Dornbirnerin dann um Position 292 aufscheinen wird.