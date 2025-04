Waren aus der Region gibt‘s hier rundum die Uhr

Der „RegionalLada“ ist rund um die Uhr geöffnet und videoüberwacht. Zwischen 6 und 20 Uhr ist das Geschäft geöffnet, in der Nacht erhält man mit Bankomat- oder Kreditkarte Zugang zum Laden. Mit der Karte oder auch bar wird bezahlt, und die Kasse vor Ort rechnet gleich für alle 40 Partner ab. Zugleich wird jeder Lieferant aktuell über die Einkäufe per Mail informiert und weiß, was nachgeliefert werden muss.