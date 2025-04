In Norwegen geht es um die sportliche Zukunft

„Ich habe nochmals gut trainiert, mich gut auf das Saisonfinale vorbereitet“, verriet der Montafoner Daniel Zugg, bevor er gestern mit dem ÖSV-Team von München aus in Richtung Norwegen abhob. Dort steht in dieser Woche in Tromsö das Weltcupfinale am Programm, das auch über die Zukunft des 32-Jährigen entscheiden wird.