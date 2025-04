Gehörnter Gatte drohte Untreuer mit Sexskandal

„Entweder du führst die Ehe mit mir fort oder ich werde sämtliche Bilder und Intimnachrichten an deine Familie und Freunde schicken und dafür sorgen, dass du niemanden mehr kennenlernst“, zitiert der Staatsanwalt aus der Anklageschrift. Wegen Nötigung und gefährlicher Drohung muss sich der Beschuldigte am Montag vor dem Landesgericht in Feldkirch verantworten.