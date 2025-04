„Festung Altach“ soll auch gegen Oranjes halten

In der UEFA Nations League Gruppe A1 empfangen Österreichs Damen heute (18.15 Uhr) die Niederlande in Altach. Auch wenn es zuletzt in Almalo ein höchst unglückliches 1:3 für die ÖFB-Ladys setzte, sind Spielerinnen und Trainer zuversichtlich. Und: Ein Umstand spricht ganz klar für einen Sieg der rot-weiß-roten Kickerinnen.