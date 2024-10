Neues Dokument beweist: Berger war bei Tod ledig

Kein Exekutionstitel bekannt

„Dieses Papier beweist ja jetzt wohl endgültig, dass diese Frau eben keine Witwe war“, so Helmut Werner in einer ersten Reaktion im Gespräch mit ADABEI. Über etwaige Geldflüsse zwischen Berger und seiner Ex weiß Werner nichts. Nur eine Sache scheint zumindest zum jetzigen Zeitpunkt klar, dass Berger zwar Unterhaltszahlungen von monatlich 2500 Euro per Gerichtsbeschluss, also per 1. Jänner 2004 leisten musste. Ob er das letztendlich wirklich tat, oder nicht, ist nicht bekannt. Zum Zeitpunkt seines Todes jedenfalls waren laut Manager Werner keinerlei Exekutionstitel bekannt.